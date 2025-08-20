Fenerbahçe sahaya Şampiyonlar Ligi hedefiyle çıkıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kapısını aralamak için sahaya çıkacak.



Sarı Lacivertliler, play-off turu ilk maçında bugün Benfica ile saat 22'de karşılaşacak.



Feyenoord'u eleyerek Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşan Sarı Lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho rövanşa kazanarak gitmek istiyor.



16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de Cenk Tosun dışında eksik yok.



Sarı Lacivertlilerin sahaya İrfan; Mert, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; En Nesyri ve Duran on biriyle çıkması bekleniyor.



Rakip Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürmenin peşinde.



Son 15 sezonun 14'ünde turnuvaya katılan Portekiz devi,, Lizbon'daki rövanşa avantajla dönmek istiyor.



KEREM YEDEKTE BAŞLAYACAK



Benfica'da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu maça yedek kulübesinde başlayacak.



Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.



Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı belirleyecek rövanş, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.



"RÖVANŞ YOKMUŞ GİBİ OYNAYACAĞIZ"



Maç öncesi "Feyenoord'a karşı hatalarımız vardı, dört gol yedik. Benfica'ya karşı dört gol yersek, beş gol atamayız. Daha iyi olmalıyız." diyen sarı lacivertlilerin hocası Jose Mourinho, kazanmak istediğini ve maçı rövanş yokmuş gibi oynayacaklarını ifade etti.



Mourinho "Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz." diye konuştu.

