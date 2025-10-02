Fenerbahçe sakatlığı açıkladı: Ayak baş parmağında kırık!
Fenerbahçe, Nice maçı öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda yaşanan sakatlığı açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi lig etabı 2. hafta maçında Fransa ekibi Nice'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat'ın maç öncesi düzenlenen son antrenmanda sakatlandığı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Eğribayat'ın sağ ayak baş parmağında kırık oluştuğu ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi
Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
27 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 53 maçta kalesinde 51 gol gördü ve 20 maçta kalesini gole kapattı.
- Etiketler :
- Sakatlık
- İrfan Can Eğribayat
- Fenerbahçe