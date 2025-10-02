Fenerbahçe sakatlığı açıkladı: Ayak baş parmağında kırık!

UEFA Avrupa Ligi lig etabı 2. hafta maçında Fransa ekibi Nice'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.



Sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat'ın maç öncesi düzenlenen son antrenmanda sakatlandığı açıklandı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Eğribayat'ın sağ ayak baş parmağında kırık oluştuğu ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi