Fenerbahçe Samardzic için girişimlere başladı: 15 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe'de yeni sezon transferleri için düğmeye basıldı.



İtalyanlar 22 yaşındaki orta saha için minimum 20 milyon euro talep ediyor.



15 MİLYON EUROLUK TEKLİF



Fenerbahçe ise bonuslar içeren 15 milyon euroluk bir teklif sundu, görüşmeler sürüyor. Genç oyuncunun Serie A'dan da bir çok talibi var.



Geçtiğimiz sezon Udinese ile 34 maça çıkan Samardzic, 6 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Lazar Samardzic, Sırbistan formasıyla EURO 2024'te 2 maçta süre aldı.

