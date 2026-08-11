Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Sturm Graz'ı yine devirdi
11.08.2026 20:19
Son Güncelleme: 11.08.2026 23:53
Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın gol sevinci.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı yenerek adını play-off'a yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Liebenau Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağladı ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdırdı. Sturm Graz ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı-lacivertliler, play-off turunda Lyon ile karşılaşacak.
TUR İHTİMALLERİ
Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet yeterli olacak.
Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.
KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı nedeniyle oynatamadı. 65 yaşındaki teknik adam, Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok forma giyerken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendozui görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca'ya güvenildi.
Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ağrıları bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson kadroda yer alamadı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Graz'da bir noktada maçtan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar tezahüratlarla yürüdü.
Fenerbahçeli taraftarlar, statta kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken maç öncesinde oyunculara da tezahüratlarla destek verdi.