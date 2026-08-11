Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Sturm Graz'ı yine devirdi

KARTAL: "KENDİ İŞİMİZİ YAPARAK KAZANMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Rakipten reaksiyon bekliyorum. 3 tane değişiklikleri var. Ön tarafta 2 tane hareketli oyuncuları var. Kanatlarda da 2 tane hareketli oyuncuları var. 3 tane oyuncularını dinlendirip bu maçta oynatıyorlar bize karşı. Bunları biliyoruz, bunları çalıştık. İnşallah bu akşam burada iyi futbol oynayarak, kendi işimizi yaparak, skoru koruyarak değil, kendi futbolumuzu oynayarak burada turu geçmek istiyoruz."