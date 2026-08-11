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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Sturm Graz'ı yine devirdi

11.08.2026 20:19

Son Güncelleme: 11.08.2026 23:53

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Sturm Graz'ı yine devirdi
Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı yenerek adını play-off'a yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

 

Liebenau Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.

 

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağladı ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdırdı. Sturm Graz ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

 

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Lyon ile karşılaşacak.

23:03
MERT GÜNOK'TAN GEÇİT YOK
76. Dakika: Sturm Graz tehlikesi... Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Beganovic'in karşı karşıya vuruşunu kaleci Mert Günok kornere çeldi.
Resmi Kurum
22:53
TALISCA ATTI, FENERBAHÇE RAHATLADI
66. Dakika: Fenerbahçe 1-0 önde. Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0'a geldi.
Resmi Kurum
22:52
PENALTI
65. Dakika: Fenerbahçe penaltı kazandı. Talisca, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
Resmi Kurum
22:50
İSMAİL KARTAL'DAN ÜÇ HAMLE BİRDEN
63. Dakika: Fenerbahçe'de Semedo, Greenwood ve Asensio çıktı. Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Fred oyuna dahil oldu.
Anadolu Ajansı
22:35
KEREM DOKUNDU, KALECİDE KALDI
47. Dakika: Fenerbahçe deniyor. Sturm Graz savunmasının hatalı pasında araya giren ve topa ayak koyan Kerem'in vuruşu kalecide kaldı.
Anadolu Ajansı
22:33
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Sturm Graz-Fenerbahçe maçının ikinci devresi başladı.
22:17
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Anadolu Ajansı
21:55
BİR FIRSAT DAHA KAÇTI
24. Dakika: Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Talisca'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun dar açıdan vuruşunu kaleci çeldi.
Anadolu Ajansı
21:42
TALISCA'NIN VURUŞUNDA KALECİ SON ANDA BAŞARILI
11. Dakika: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun yay üzerine bıraktığı topa Asensio vurdu ancak meşin yuvarlak ceza sahası içindeki Talisca'ya gitti. Brezilyalı yıldızın köşeye şutunu kaleci son anda kurtardı.
Anadolu Ajansı
21:30
MAÇ BAŞLADI
Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
21:14
KARTAL: "KENDİ İŞİMİZİ YAPARAK KAZANMAK İSTİYORUZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Rakipten reaksiyon bekliyorum. 3 tane değişiklikleri var. Ön tarafta 2 tane hareketli oyuncuları var. Kanatlarda da 2 tane hareketli oyuncuları var. 3 tane oyuncularını dinlendirip bu maçta oynatıyorlar bize karşı. Bunları biliyoruz, bunları çalıştık. İnşallah bu akşam burada iyi futbol oynayarak, kendi işimizi yaparak, skoru koruyarak değil, kendi futbolumuzu oynayarak burada turu geçmek istiyoruz."
Anadolu Ajansı
20:00
İLK 11'LER
Sturm Graz: Khudyakov, Malic, Petrovic, Mitchell, Soglo, Hodl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Kayombo, Jatta. Fenerbahçe: Mert, Semedo, Ake, Skriniar, Brown, Kante, Guendouzi, Aseniso, Kerem, Greenwood, Talisca.
Resmi Kurum

TUR İHTİMALLERİ

 

Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

 

Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet yeterli olacak.

 

Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

 

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

 

KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

 

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.

 

Tecrübeli çalıştırıcı, Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı nedeniyle oynatamadı. 65 yaşındaki teknik adam, Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

 

Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok forma giyerken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendozui görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca'ya güvenildi.

 

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.

 

3 EKSİK

 

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

 

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ağrıları bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson kadroda yer alamadı.

 

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

 

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

 

Graz'da bir noktada maçtan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar tezahüratlarla yürüdü.

 

Fenerbahçeli taraftarlar, statta kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken maç öncesinde oyunculara da tezahüratlarla destek verdi.

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