Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada: Feyenoord maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
Fenerbahçe, taraftarı önünde tur arayacak.
Jose Mourinho'nun ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u konuk edecek.
Eşleşmenin ilk maçında sahadan 2-1 yenik ayrılan sarı-lacivertliler, bir farklı kazanırsa maç uzayacak. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde rakibini eleyecek.
TALİSCA VE İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Talisca ve İsmail Yüksek maç kadrosunda yer alacak.
Turu geçen ekip Benfica-Nice eşleşmesinin kazananı ile play-off turunda karşılaşacak.
Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
İrfan
Mert-Skriniar-Oosterwolde
Semedo-Fred-Amrabat-Brown
Szymanski
En Nesyri-Duran
