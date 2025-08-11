NTV.COM.TR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada: Feyenoord maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Fenerbahçe, taraftarı önünde tur arayacak.

Jose Mourinho'nun ekibi UEFA 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u konuk edecek.

Eşleşmenin ilk maçında sahadan 2-1 yenik ayrılan sarı-lacivertliler, bir farklı kazanırsa maç uzayacak. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde rakibini eleyecek.

TALİSCA VE İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Talisca ve İsmail Yüksek maç kadrosunda yer alacak.

Turu geçen ekip Benfica-Nice eşleşmesinin kazananı ile play-off turunda karşılaşacak.

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Romanya Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe:

İrfan

Mert-Skriniar-Oosterwolde

Semedo-Fred-Amrabat-Brown

Szymanski

En Nesyri-Duran

