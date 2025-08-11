Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada: Feyenoord maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, taraftarı önünde tur arayacak.



Jose Mourinho'nun ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u konuk edecek.



Eşleşmenin ilk maçında sahadan 2-1 yenik ayrılan sarı-lacivertliler, bir farklı kazanırsa maç uzayacak. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde rakibini eleyecek.

TALİSCA VE İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR



Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Talisca ve İsmail Yüksek maç kadrosunda yer alacak.



Turu geçen ekip Benfica-Nice eşleşmesinin kazananı ile play-off turunda karşılaşacak.



Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.