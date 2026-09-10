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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başladı

10.09.2026 18:34

Son Güncelleme: 10.09.2026 21:37

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başladı
Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli Mason Greenwood ile Mancini'nin mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile puanları paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Fenerbahçe ile İtalyan temsilcisi Roma karşı karşıya geldi.

 

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

 

Roma, 39. dakikada Cristante ile öne geçti. Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown ile eşitliği yakaladı.

 

Bu skorun ardından her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başlamış oldu.

 

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Aston Villa deplasmanına çıkacak. Roma ise Real Madrid'i ağırlayacak.

21:30
FENERBAHÇE, BU KEZ DE DİREĞE TAKILDI
87. Dakika: Direk, gole izin vermedi. Fenerbahçe'nin rakip yarı alanda kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Ake'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
21:16
FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
73. Dakika: Fenerbahçe çok etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Greenwood'un pasıyla ceza sahasına giren Lukaku'nun içeriye çevirdiği topa Oğuz'un vuruşunu kaleci Svilar son anda çıkardı.
21:13
PENALTI İPTAL EDİLDİ
68. Dakika: Roma'nın kazandığı penaltı iptal edildi. Dybala, Kerem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı serbest vuruşa çevrildi.
Reuters
20:55
İKİNCİ GOL KAÇTI
52. Dakika: Fenerbahçe çok etkili geldi. N'Golo Kante, çalımlarla getirdiği topu ceza sahasındaki Vedat Muriqi ile buluşturdu. Kosovalı golcünün karşı karşıya pozisyondaki plase vuruşu kaleciden oyun alanına geri döndü.
20:51
FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI
48. Dakika: Fenerbahçe eşitliği sağladı. Organize gelişen atakta Greenwood'un pasıyla ceza sahasına giren Archie Brown'un aşırtma vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.
Reuters
20:25
ROMA ÖNDE
39. Dakika: Roma öne geçti. Malen, sol kanattan getirdiği topu yay üzerindeki Cristante ile buluşturdu. Köşeye sert bir vuruş yapan İtalyan futbolcunun şutu fileleri sarstı ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
20:08
EDERSON'DAN KRİTİK KURTARIŞ
21. Dakika: Ederson gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu'nun kaptırdığı topla hızlı hücuma geçen Roma'da ceza sahasına giren Dybala, karşı karşıya pozisyonda Ederson'u geçemedi.
19:59
KEREM VURDU, KALECİ ÇIKARDI
13. Dakika: Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunu kaleci Svilar son anda çeldi.
19:59
İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN
11. Dakika: Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan hızlı hücuma çıkan sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood, rakip ceza sahasına girerek müsait pozisyondaki Bartuğ'u gördü. Bartuğ Elmaz'ın tek vuruşunu kaleci kurtardı.
Reuters
19:45
MAÇ BAŞLADI
Fenerbahçe-Roma maçı başladı.
Reuters
19:11
KARTAL: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Hepimiz çok heyecanlıyız. 18 yıl aradan sonra bu stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Bu ortamda maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte çok iyi çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Roma iyi bir takım ama biz de iyi ve güçlü bir takımız. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Bu akşam da elimizden geleni yapacağız. Oyun içerisinde stratejilerimiz olacak. Günün sonunda umarım taraftarımızla mutlu ederiz ve bu geceyi güzel ve galibiyetle kapatırız."
Anadolu Ajansı
18:32
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Ake, Skriniar, Brown, İsmail, Kante, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi. Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

 

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

 

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Matteo Guendouzi'yi cezası nedeniyle oynatamazken Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

 

65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirdi.

 

Roma karşısında kalede Ederson Moraes ile başlayan Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi görevlendiren Kartal, hücum hattında ise Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvendi.

 

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Kojo Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Ognjen Mimovic ise yedek soyundu.

 

DÖRTLÜDEN VAZGEÇMEDİ

 

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4'lü formasyondan vazgeçmedi.

 

Tecrübeli teknik adam takımını sahaya 4-1-4-1 dizilişiyle sürdü.

 

MERT VE İSMAİL, AVRUPA'DA İLK KEZ

 

Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Mert Müldür ve İsmail Yüksek, bu sezon Avrupa'da ilk kez 11'de görev aldı.

 

Bu sezon ilk 11'de sadece ligde Gençlerbirliği karşısında görev yapan Mert ve İsmail, Avrupa'da ise bazı maçlarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

 

BARTUĞ YENİDEN AVRUPA'DA 11'DE

 

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bartuğ Elmaz, Roma karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

 

Bu sezon ilk 11'de tek maçını UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'ye karşı oynayan 23 yaşındaki oyuncu, ligde ise ilk 11'de hiç görev almadı.

 

Son olarak 21 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynanan maçta ilk 11'de oynayan Bartuğ Elmaz, 9 maç sonra yeniden ilk 11'e döndü.

 

KEREM, 3 MAÇIN ARDINDAN GERİ DÖNDÜ

 

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçın ardından ilk 11'de yer aldı.

 

Ligde Konyaspor müsabakasında yaşadığı darbe nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarını kaçıran Kerem, Beşiktaş derbisinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

 

Teknik direktör Kartal, Kerem'i Roma karşısında ilk 11'de değerlendirdi.

 

2 EKSİK

 

Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

 

Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Marco Asensio, zorlu müsabakada takımını yalnız bıraktı.

 

MIMOVIC İLK KEZ KADRODA

 

Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic, bu sezon ilk kez kadroda yer aldı.

 

Mimovic, müsabakaya yedekler arasında başladı.

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