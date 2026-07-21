Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk adımı için sahada
21.07.2026 17:31
Son Güncelleme: 21.07.2026 21:01
Fenerbahçe hazırlık maçlarını farklı skorlarla kazanmıştı.
Fenerbahçe, yenin sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıktı. Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlıyor.
Fenerbahçe, 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıktı.
Sarı-lacivertliler,, Devler Ligi'nin 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ağırlıyor. Maçta 0-0 eşitlik var.
Kadıköy'de oynanan mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Manfredas Lukjancukas düdük çalıyor.
Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Fenerbahçe yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi.
Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak.
Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan Ngolo Kante de eksik isimler arasında.
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler şöyle:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.