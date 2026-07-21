NTV

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk adımı için sezonu açıyor. İlk 11 açıklandı

21.07.2026 17:31

Son Güncelleme: 21.07.2026 20:32

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk adımı için sezonu açıyor. İlk 11 açıklandı
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe hazırlık maçlarını farklı skorlarla kazanmıştı.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe, yenin sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak. Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe, 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler,, Devler Ligi'nin 2. ön eleme turu-nda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı Kadıköy'de saat 21'de başlayacak.

 

Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Manfredas Lukjancukas düdük çalacak.

 

Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

 

YENİ TRANSFERLER KADRODA

 

Fenerbahçe yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi.


Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak.

 

Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan Ngolo Kante de eksik isimler arasında.


Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler şöyle:

 

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

20:31
GREENWOOD AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç önü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aramıza geç gelen oyuncular var, Greenwood gibi. Tam hazır değil. Gelişmelere göre ona süre vermek istiyoruz. Asensio'nun geçen seneden kalan sakatlıkları devam etti. İlk kamp döneminde bireysel antrenman yaptı. hazırlık maçlarında sonradan oyuna aldık. O da kadroda, sonradan belki şans vereceğiz."
Anadolu Ajansı
19:31
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Bartuğ, Guendouzi, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca. Fenerbahçe'nin yedekleri: Tarık, Ederson, Archie Brown, Çağlar, İsmail Yüksek, Asensio, Greenwood, Mert Müldür, Musaba, Levent, Cherif, Oğuz Aydın Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Khlan, Ikia Dimi, Prekop.
Anadolu Ajansı