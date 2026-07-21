Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk adımı için sezonu açıyor. İlk 11 açıklandı

GREENWOOD AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç önü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aramıza geç gelen oyuncular var, Greenwood gibi. Tam hazır değil. Gelişmelere göre ona süre vermek istiyoruz. Asensio'nun geçen seneden kalan sakatlıkları devam etti. İlk kamp döneminde bireysel antrenman yaptı. hazırlık maçlarında sonradan oyuna aldık. O da kadroda, sonradan belki şans vereceğiz."