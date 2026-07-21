Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk adımı için sezonu açıyor. İlk 11'de sürpriz olabilir
21.07.2026 17:31
Fenerbahçe hazırlık maçlarını farklı skorlarla kazanmıştı.
Fenerbahçe, yenin sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak. Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak.
Fenerbahçe, 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler,, Devler Ligi'nin 2. ön eleme turu-nda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı Kadıköy'de saat 21'de başlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Manfredas Lukjancukas düdük çalacak.
Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Fenerbahçe yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi.
Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak.
Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan Ngolo Kante de eksik isimler arasında.
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler şöyle:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
Mert Günok
Mert Müldür - Skriniar - Oosterwolde - Levent
Bartuğ - Guendouzi - Fred
İrfan Can - Kerem
Talisca