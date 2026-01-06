Fenerbahçe-Samsunspor: İlk 11'de sürpriz

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sarı lacivertlilerde 7 eksik var. Tedavileri süren Talisca, Brown, Semedo ve Alvarez'in yanı sıra, kart cezalısı Fred kadroda yok. En Nesyri ile Dorgeles Nene de Afrika Kupası için milli takımlarında. Yeni transfer Anthony Musaba ise eski takımı Samsunspor ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.