Fenerbahçe-Samsunspor: İlk 11'de sürpriz

06.01.2026 10:55

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da final bileti için karşılaşacak. Yarı final öncesi iki takımda da birçok eksik var.

Turkcell Süper Kupa son finalistini bekliyor. İkinci yarı finalde Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşacak.

 

Yeni Adana Stadı'ndaki yarı final saat 20.30'da başlayacak. 2021'de hizmete giren 30 bin kişilik stadyum, ilk kez bu seviyede bir maça ev sahipliği yapacak.

 

Fenerbahçe - Samsunspor yarı finalini Ali Şansalan yönetecek.

 

Kazanan takım, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için biletini alacak.

Anadolu Ajansı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

 

Sarı lacivertlilerde 7 eksik var. Tedavileri süren Talisca, Brown, Semedo ve Alvarez'in yanı sıra, kart cezalısı Fred kadroda yok. En Nesyri ile Dorgeles Nene de Afrika Kupası için milli takımlarında. Yeni transfer Anthony Musaba ise eski takımı Samsunspor ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe takımı.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

 

Samsunspor'da tedavileri süren Emre Kılınç, Celil Yüksel, Ntcham, Afonso Sousa, Coulibaly ile milli takımına giden Cherif Ndiaye bu maçta yok.

Anadolu Ajansı

Samsunspor'un santrforu Cherif Ndiaye.

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ DÖRDÜNCÜ, SAMSUNSPOR'UN İLK KUPASINDA

 

Süper Kupayı 3 kez kazanan Fenerbahçe'nin müzesinde 1998'e kadar oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan da 4 tane bulunuyor. Samsunspor ise Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

 

MUHTEMEL 11'LER

 

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Oğuz, Asensio, Kerem, Duran.

 

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbu, Yunus Emre, Eyüp, Holse, Mouandilmadji

