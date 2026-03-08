Fenerbahçe-Samsunspor: İlk 11'de sürpriz
08.03.2026 17:37
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.
Ligdeki 24 mücadelede 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puan toplayan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler son 2 maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı. 53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.
Fenerbahçeli İsmail Yüksek ve Samsunsporlu Celil Yüksel'in ikili mücadelesi.
5 EKSİK
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var.
Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.
6 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart sınırında.
Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda attığı gollerle takımına önemli bir skor katkısı yaptı.
TEDESCO GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 2 maç sonra takımın başında sahaya çıkacak.
Geçirdiği ağır enfeksiyon sebebiyle ligde oynanan Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçlarında takımını yalnız bırakan İtalyan teknik adam, Samsunspor mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.
Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis Tavşan, Ndiaye.