Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibinin gollerini 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif kaydetti. Samsunspor'un sayıları ise 11. ve 23. dakikalarda Marius'tan geldi.

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 57 yaptı ve ikinci sırada yer aldı. İki maç sonra yenilen Samsunspor ise 32 puanla 7. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.