Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 90+5'te geri döndü ve kazandı
08.03.2026 17:37
Son Güncelleme: 08.03.2026 22:06
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u son dakika golüyle mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibinin gollerini 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif kaydetti. Samsunspor'un sayıları ise 11. ve 23. dakikalarda Marius'tan geldi.
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 57 yaptı ve ikinci sırada yer aldı. İki maç sonra yenilen Samsunspor ise 32 puanla 7. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.
Fenerbahçeli Marco Asensio ve Samsunsporlu Carlo Holse'nin ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
FENERBAHÇE 3-2 SAMSUNSPOR
1' Maç başladı.
11' GOL! Samsunspor 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta Holse'nin ortasına yükselen Marius'un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
15' GOL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Sağ kanattan gelişen atakta Anthony Musaba'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Guendouzi'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarstı ve durum 1-1'e geldi.
21' DİREK! Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ceza sahası dışında topla buluşan Matteo Guendouzi'nin şutu direkten oyun alanına geri döndü.
23' GOL! Samsunspor bir kez daha önde! Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortayı kontrol eden Marius'un vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
68' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Hızlı hücum şansı yakalayan sarı-lacivertlilerde Kante'nin pasıyla ceza sahasına giren Cherif'in karşı karşıya pozisyonda vuruşu kaleci Okan'da kaldı.
89' GOL! Fenerbahçe beraberliği yakaladı! Asensio'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Nene'nin dar açıdan vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.
90+5' GOL! Fenerbahçe öne geçti! Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe seken topu Cherif tamamladı ve skor 3-2'ye geldi.
Fenerbahçeli Kante ve Samsunsporlu Holse'nin ikili mücadelesi.
TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kupada son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Yiğit Efe Demir ve Fred Rodrigues'i Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.
Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Ederson Moraes, Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio'yu ilk 11'de görevlendirdi.
Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, 3'lü savunmasını Mert Müldür, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Kanat beklerinde Anthony Musaba ile Archie Brown yer alırken, orta alanda Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev yaptı. Forvet arkasında Marco Asensio forma giyerken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif gol aradı.
Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Alaettin Ekici ise yedek soyundu.
TEDESCO GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının başında görev aldı.
Yaşadığı hastalık nedeniyle Antalyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında kulübede yer almayan İtalyan çalıştırıcı, hafta içinde idmanlarda yer almıştı.
Tedesco, hastalığının geçmesiyle Samsunspor maçında yeniden takımının başında görev yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçında kulübedeki yerini aldı.
ÜÇLÜ SAVUNMA TERCİHİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşısına takımını 3'lü savunmayla çıkardı.
40 yaşındaki genç teknik adam, kazanılan Nottingham Forest ve Gaziantep FK maçlarında da benzer formasyonla takımını sahaya sürmüştü.
ASENSIO, İLK 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, Samsunspor karşısında ilk 11'de görev aldı.
Hafta içinde yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu belirsiz olan Asensio, Tedesco'nun kararıyla ilk 11'de yer buldu.
BROWN, LİGDE YAKLAŞIK 3 AY SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, ligde yaklaşık 3 ay sonra ilk 11'de görev aldı.
Uzun süreli sakatlığının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçlarına 11'de başlayan Brown, ligde ilk 11'deki son maçına ise 15 Aralık 2025'te Konyaspor karşısında çıkmıştı.
Archie Brown, yaklaşık 3 ay sonra ligde bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Fenerbahçeli Archie Brown.
OOSTERWOLDE, 100. MAÇINA KAPTAN ÇIKTI
Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Samsunspor müsabakasıyla sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıktı.
Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde bugüne kadar 99 resmi maçta forma giymişti.
Kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği bir takımda ilk kez 100 maç barajını aştı.
Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktığı Samsunspor mücadelesinde ilk kez Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahada yer aldı.
Fenerbahçeli oyuncular, maç öncesinde takım halinde fotoğraf çektirdi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.
Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji.