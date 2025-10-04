Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan günün antrenmanı ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Reaksiyon koşularıyla devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel programların ardından tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Samsun’a gidecek.

Antrenmanı Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.