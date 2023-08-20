Fenerbahçe, Samsunspor maçının kamp kadrosunu açıkladı: 9 isim eksik

Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde lisansı çıkarılan yeni transferler Fred Santos ve Cengiz Ünder kadroda yer aldı.
Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydin, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Emre Mor ve Serdar Dursun kadroda yer almadı.
Öte yandan Genoa ile ismi anılan Miguel Crespo da kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında.
Fenerbahçe bugün 16.30'da Samsun'a hareket edecek.
Sarı-lacivertli ekip 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
📋 Y. Samsunspor maçı kamp kadromuz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 20, 2023
#SAMvFB pic.twitter.com/IaPYx0KCLA
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