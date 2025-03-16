Fenerbahçe-Samsunspor maçının yabancı VAR'ı Raczkowski oldu
Fenerbahçe-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski görev yapacak.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün saat 20.30'da Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk edecek.
Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Batuhan Kolak olacak.
Karşılaşmada VAR'da Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, AVAR'da Deniz Caner Özaral görev alacak.
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