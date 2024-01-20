Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk edecek: Muhtemel 11

Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarma peşinde.



Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.



Ligde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan 53 puanla liderlik koltuğunda.



5 EKSİK VAR



Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Rodrigo Becao da henüz hazır değil.



Süper ligde 21 puanı bulunan Samsunspor 15. basamakta. Karadeniz ekibinde, Afrika Kupası'nda bulunan Nanu, Schindler ve Ntcham'ın yanı sıra kart cezalısı Dimata forma giyemeyecek. Van Drongelen'in de sakatlığı bulunuyor.



Ülker Stadı'nda 21 Ocak saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe:



Livakovic



Mert-Bonucci-Oosterwolde-Ferdi



Krunic-Fred



İrfan Can-Szymanski-Tadic



Dzeko

