Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti
Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom’u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Türk Telekom'u 89-68 yenerek seride durumu 1-0 yaptı.
Play-off çeyrek final serininin ikinci maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe: Guduric 8, Nigel Hayes 7, McCollum 11, Birch 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 9, Metecan Birsen 3, Hall 11, Baldwin 14, Melli 10, Sertaç Şanlı 9, Emre Ekşioğlu 2
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Türk Telekom: Alexander 11, Brown 7, Smith, Bess, Melih Tunca, Rodas 20, Hanlan2, İsmet Akpınar 2, Makoundou 12, Berkan Durmaz 14
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 19-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 50-38 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 73-47 (Fenerbahçe lehine)
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