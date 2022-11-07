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Fenerbahçe seriye bağladı (Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu)

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilerde Batshuayi 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkaran Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe seriye bağladı (Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu)

Spor Toto 'in 13. haftasında yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede Demir Grup 'u 1-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'ndan oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe seriye bağladı (Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu) - 1

Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Mücadelenin 55. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Enner Valencia Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 

Kalan sürede başka gol olmayınca sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan ve puanını 29'a yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

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