Fenerbahçe seriye bağladı (Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Ülker Stadı'ndan oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Mücadelenin 55. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Enner Valencia Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Kalan sürede başka gol olmayınca sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 5. galibiyetini alan ve puanını 29'a yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.