Fenerbahçe seriyi eşitledi

11.04.2026 19:47

Fenerbahçe Medicana oyuncuları

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda V. Bank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Vodafone Sultanlar Ligi final etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda V. Bank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
 

5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan takımın 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacağı final serisinde 3. maç 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da V. Bank Spor Sarayı’nda oynanacak.


MAÇTAN NOTLAR
 

Salon: V. Bank

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim

V. Bank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden)

Fenerbahçe: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Orro (Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy, Ghani)

Setler: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25

Süre: 109 dakika (27, 29, 25, 28)