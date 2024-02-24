NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe, seriyi sürdürmek için Kasımpaşa karşısında: Muhtemel 11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler'de Joshua King'in tedavisi sürüyor, sakatlığını atlatan Fred'in durumu ise belirsiz. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, seriyi sürdürmek için Kasımpaşa karşısında: Muhtemel 11

, ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça çıkarmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, Trendyol 'in 27. haftasında ile karşılaşacak.

Ligde çıktığı 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, topladığı 67 puanla Galatasaray'ın 2 puan ardında ikinci sırada bulunuyor.

EKSİK VE SAKATLAR

Fenerbahçe'de Joshua King'in sakatlığı sürüyor.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fred'in kadroda olma ihtimali düşük.

Fenerbahçe'de Tadic, Batshuayi, Djiku, Szymanski ve Cengiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Kasımpaşa 39 puanla 5. basamakta.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Çağlar-Djiku-Ferdi, İsmail-Krunic, İrfan Can-Szymanski-Tadic ve Dzeko.

Kasımpaşa: Ali Emre, Ben Ounaes, Yasin, Porozo, W. Neto, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, M. Fall, Da Costa/

A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda'yı ağırlayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda'yı ağırlayacak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;