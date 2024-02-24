Fenerbahçe, seriyi sürdürmek için Kasımpaşa karşısında: Muhtemel 11

Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça çıkarmayı hedefliyor.



Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.



Ligde çıktığı 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, topladığı 67 puanla Galatasaray'ın 2 puan ardında ikinci sırada bulunuyor.

EKSİK VE SAKATLAR



Fenerbahçe'de Joshua King'in sakatlığı sürüyor.



Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fred'in kadroda olma ihtimali düşük.

Fenerbahçe'de Tadic, Batshuayi, Djiku, Szymanski ve Cengiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Kasımpaşa 39 puanla 5. basamakta.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.



MUHTEMEL 11



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Çağlar-Djiku-Ferdi, İsmail-Krunic, İrfan Can-Szymanski-Tadic ve Dzeko.



Kasımpaşa: Ali Emre, Ben Ounaes, Yasin, Porozo, W. Neto, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, M. Fall, Da Costa/

