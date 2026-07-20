Fenerbahçe sezonu açıyor, rakip Gornik Zabrze

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ikinci etapta Avusturya'da kamp yaptı. Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, son maçında da LASK'ı 2-1 yendi.

Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.