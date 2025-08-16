Fenerbahçe sezonu İzmir'de açıyor: Göztepe maçı muhtemel 11'i

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE Geçen sezon iki takım arasında gergin geçen maçın ardından güvenlik önlemleri de üst seviyede. Gürsel Aksel Stadı çevresindeki yollar araç trafiğine kapalı olacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Ev sahibi Göztepe ise 2'de 2 peşinde. Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek sezonu açan Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Stoilov oyuncularından daha fazlasını istiyor.

Fenerbahçe ligde yeni sezonu açıyor. İlk haftadaki Alanyaspor maçı Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelenen sarı lacivertliler, ikinci haftada Göztepe deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür tedbir amaçlı İzmir 'e götürülmedi. Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almıyor.

GEÇEN YIL YAŞANANLAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında deplasman tribününe giremeyen taraftarlarına destek olmak için gittiği tribünden dönerken akreditasyon kartı bulunan bir görevli tarafından itilerek yere düşürüldü.

Ali Koç, korumaları eşliğinde sahayı terk ederken oyun bir süreliğine durduruldu.

Olayın şüphelisi, Fenerbahçe Kulübü’nün suç duyurusu üzerine gözaltına alındı.

Fatih Özkan isimli şüpheli emniyetteki ifadesinde, “Ali Koç’u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu.” dedi.

Mahkemeye çıkarılan Özkan hakkında ev hapsi kararı verildi.

