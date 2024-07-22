Fenerbahçe, sezonun ilk maçında tur için avantaj arayacak (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.



Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.



Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.



Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 35. MAÇ



Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 34 kez eleme maçına çıktı.

Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte 48 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 39 gole engel olamadı.

Organizasyonda son olarak 2008-2009 sezonunda Partizan'ı eleyerek gruplara kalmayı başaran Kanarya, sonrasında eleme turlarında aldığı sonuçlar nedeniyle gruplara kalamadı.



YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.



Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.



Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun ise UEFA kadrosuna dahil edilmeleri halinde ilk resmi maçlarında görev yapacak.

TİAGO MARTİNS DÜDÜK ÇALACAK



Lugano ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins düdük çalacak. Martins'in yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.



MUHTEMEL 11



Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko