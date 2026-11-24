Fenerbahçe, Shakhtar maçının hazırlıklarını tamamladı
24.11.2026 23:32
Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de izlediği idmanın ilk bölümünde top çalışması yapılırken, taktik çalışması basına kapatıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk 'le İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Müsabakanın oynanacağı Stamford Bridge'deki antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, 2 gruba ayrılarak top kapma idmanı yaptı.
Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise Shakhtar Donetsk maçının taktiği üzerinde duruldu.
Antrenmanı başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Başkan Aziz Yıldırım, idman öncesinde eğitim hayatını Londra'da sürdüren kızı Yaz Yıldırım'la Chelsea'nin stadı Stamford Bridge hakkında konuştu.
Daha önce fırsat buldukça Chelsea maçlarını stadyumda izlediğini açıklayan Yaz Yıldırım, babası başkan Aziz Yıldırım'a tribünler hakkında bilgi verdi.