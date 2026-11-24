Antrenmanı başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Başkan Aziz Yıldırım, idman öncesinde eğitim hayatını Londra'da sürdüren kızı Yaz Yıldırım'la Chelsea'nin stadı Stamford Bridge hakkında konuştu.

Daha önce fırsat buldukça Chelsea maçlarını stadyumda izlediğini açıklayan Yaz Yıldırım, babası başkan Aziz Yıldırım'a tribünler hakkında bilgi verdi.