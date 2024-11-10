Fenerbahçe - Sivasspor (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
İKİNCİ YARI
Mücadelenin ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
45. DAKİKA
Karşılaşmanın sonuna 9 dakika ilave süre eklendi.
24. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, Samet Akaydin'in golüyle 1-0 öne geçti.
15. DAKİKA - SARI KART
Sivasspor'da Keita Balde, Kostic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
12. DAKİKA - ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü değişiklik için kenara geldi. Alexander Djiku, milli futbolcu yerine oyuna dahil oldu.
9. DAKİKA - SARI KART
Sivasspor'da Fode Koita sarı kart gördü.
CANLI ANLATIM
Karşılaşma Sivasspor'un santrasıyla başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor.
Sarı-lacivertlilerde men cezası bulundan teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmayı tribünden takip ediyor.
İLK 11
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita
SAMET AKAYDİN VE MERT HAKAN YANDAŞ İLK KEZ 11'DE
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin ile Mert Hakan Yandaş ligde ilk kez 11 başladı. Samet, bu sezon sadece Samsunspor maçında süre alırken, Mert Hakan ise 5 karşılaşmada sonradan dahil oldu.
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