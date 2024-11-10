Fenerbahçe - Sivasspor (Canlı anlatım)

Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü değişiklik için kenara geldi. Alexander Djiku, milli futbolcu yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerde men cezası bulundan teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri



Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita

SAMET AKAYDİN VE MERT HAKAN YANDAŞ İLK KEZ 11'DE



Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin ile Mert Hakan Yandaş ligde ilk kez 11 başladı. Samet, bu sezon sadece Samsunspor maçında süre alırken, Mert Hakan ise 5 karşılaşmada sonradan dahil oldu.