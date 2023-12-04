Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Süper Lig'de maç eksiğiyle ikinci sıraya düşen Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u yenerek yeniden liderliğe oturmak istiyor.



Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.



Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

FRED, DJİKU VE FERDİ DÖNÜYOR



Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak.



Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi.



EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.



MUHTEMEL 11



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.



Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı.



Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı.



Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.



ZAJC'IN DURUMU BELİRSİZ



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor.



Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı.



Miha Zajc'ın, Sivasspor maçında da riske edilmesi beklenmiyor.



Serdar ve Mert Hakan hazır değil



Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor.



Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada forma giyemeyecek.



CRESPO SINIRDA



Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırlayacağı maç, bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.



SİVASSPOR CEPHESİ



EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.



Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor.



Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.



Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.



Sivas temsilcisi bugün yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.