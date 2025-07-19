Fenerbahçe, Skriniar ile en sonunda anlaşmaya vardı: İki transfer birden açıklanacak!
Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Slovak futbolcu ile bir transfer daha açıklanacak.
Yaz transfer dönemindeki takviyeleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun devre arasında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak üzere...
PSG ile 10 milyon euro bandında anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncu cephesinde de mutlu sona ulaştı.
4 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Milan Skriniar ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
MAAŞI
Haberin devamında Slovak stoperin bonuslarla beraber yıllık 7 milyon 500 bin euro kazanacağı ifade edildi.
ASENSIO DA TAMAM
Öte yandan Fenerbahçe'nin PSG'den getireceği tek isim Milan Skriniar olmayacak...
Marco Asensio ile de anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Fransız kulübüne oyuncu için 15 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödeyecek.
Fransız basını, İspanyol futbolcunun kazanacağı yıllık ücretin 10 milyon euro'yu bulacağını duyurmuştu.
İKİSİ BİRDEN AÇIKLANACAK
Ayrıca Fenerbahçe'nin hem Milan Skriniar hem de Marco Asensio'yu aynı uçakta getireceği ve transfer açıklamasında sürpriz hazırladığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulübün en geç salı gününe kadar İstanbul'a gelmesi beklenen yıldızları aynı anda açıklaması bekleniyor.
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