Fenerbahçe, Skriniar ile en sonunda anlaşmaya vardı: İki transfer birden açıklanacak!

Yaz transfer dönemindeki takviyeleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor.



Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun devre arasında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak üzere...



PSG ile 10 milyon euro bandında anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncu cephesinde de mutlu sona ulaştı.

4 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Milan Skriniar ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.