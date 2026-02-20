Fenerbahçe Skriniar'ın MR sonucunu açıkladı, derbide oynayacak mı?
20.02.2026 14:30
Milan Skriniar
Fenerbahçe, dün akşam sakatlanan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği duyurdu.
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Tecrübeli stoperin en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe nisan ayının başında Beşiktaş derbisine çıkacak.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Sağlık durumu bilgilendirme
Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
TEDESCO NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadele sonrası basın toplantısında "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor." demişti.