Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya temsilcisi Slavia Prag karşısında önemli bir maça çıkacak. İstanbul'daki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe turu Çekya'da zorlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile Slavia Prag 24 Şubat saat 23.00'te (TSİ) karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Eden Arena'da 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak.





FENERBAHÇE MAÇA HAZIR

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdman, pas organizasyonlarıyla tamamlandı.



Antrenmanda Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.



İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil takımla çalıştı. Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-jae ise günü tedavi programlarıyla tamamladı.

SLAVIA PRAG KENDİ LİGİNDE NASIL?



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Slavia Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Bohemians 1905'i 1-0 yendi.



Çekya liginin 22. haftasına averajla lider giren Slavia Prag, 12. sıradaki Bohemians 1905'i ağırladı.



Son 3 yılın şampiyonu Slavia Prag, Olayinka'nın 43. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazandı. Puanını 54'e çıkaran Slavia Prag liderliğini sürdürdü.



Fenerbahçe, sahasında 3-2 kaybettiği maçın rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'a konuk olacak.



DEPLASMAN GOLÜ GEÇERLİ Mİ?

24 Haziran 2021'de UEFA'nın aldığı karara göre UEFA kulüpler bazındaki turnuvalarda deplasman golünün kaldırıldığı ve çift maçlı eleme sistemi ile oynanan maçlarda 2 maç sonunda atılan gollerin eşit olması durumunda maç uzatmaya gidecek.