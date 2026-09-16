Fenerbahçe sonrası dikiş tutmadı. Galibiyet gelmedi, kovuldu
16.09.2026 11:28
Tedesco
Fenerbahçe sonrası kariyerine İtalya'da devam eden Domenico Tedesco, 4 maç sonra gönderildi.
İtalyan ekibi Bologna, Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Tedesco, “Çok üzgünüm. Kulüple konuştuklarımız aramızda kalacak.” ifadelerini kullandı.
GALİBİYET GÖREMEDİ
Tedesco böylece yeni takımında galibiyet göremedi. İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Bologna, ilk 2 haftayı mağlubiyetle kapatırken 3. haftada Sassuolo ile berabere kaldı. Tedesco'nun ekibi son olarak Napoli'ye de 1-0 mağlup olarak 4 haftada toplam 1 puan alabilmişti.
Bologna'da takımın başına Raffaele Palladino getirildi. İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2029’a kadar sözleşme imzalandı.
SON MAÇTA NELER OLDU?
İtalya Ligi Serie A'nın 4. haftasında Napoli ile Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 66. dakikada Lobotka kaydetti. Bologna'nın 7. dakikada Theate ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Napoli, puanını 6'ya yükseltti ve 9. sırada yer aldı.