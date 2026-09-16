Fenerbahçe sonrası dikiş tutmadı. Galibiyet gelmedi, kovuldu

İtalyan ekibi Bologna, Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Tedesco, “Çok üzgünüm. Kulüple konuştuklarımız aramızda kalacak.” ifadelerini kullandı.

GALİBİYET GÖREMEDİ

Tedesco böylece yeni takımında galibiyet göremedi. İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Bologna, ilk 2 haftayı mağlubiyetle kapatırken 3. haftada Sassuolo ile berabere kaldı. Tedesco'nun ekibi son olarak Napoli'ye de 1-0 mağlup olarak 4 haftada toplam 1 puan alabilmişti.