Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'tan CHP ve MHP'ye ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve e Yönetim Kurulu Üyeleri CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.



CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.



Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

MHP'Yİ DE ZİYARET ETTİ

Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine gitti.

Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

