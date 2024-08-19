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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'tan CHP ve MHP'ye ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Koç bu görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'tan CHP ve MHP'ye ziyaret

Spor Kulübü Başkanı ve e Yönetim Kurulu Üyeleri  Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. 

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

MHP'Yİ DE ZİYARET ETTİ

Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine gitti.

Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'tan CHP ve MHP'ye ziyaret - 1

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