Fenerbahçe Spor Kulübünün borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

ATATÜRK HOLOGRAMI YANSITILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramı yansıtıldı. Salonun ışıkları kapatıldıktan sonra Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku paylaşılırken üyeler ayakta izleyerek uzun süre alkışladı.

Öte yandan bugünkü toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Ardından Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili seçimi yapılacak.

"FENERBAHÇEMİZ SÜREKLİ İŞLEYEN, DURMAKSIZIN ÜRETEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yaptığı açıklamada, "Takım sporlarımızda sezona başladığımız, stadyumlardan salonlara koşturduğumuz, olimpik sporcularımızdan gelen haberlerle gururlandığımız, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak, rekabetçi kimliğimizi ortaya koyduğumuz 3 aylık bir dönem geride kaldı. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, 2024 Paris Olimpiyatları için şimdiden 5 kota aldı.

Boksta Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Samet Gümüş, yüzmede Kuzey Tunçelli, atletizmde Ersu Şaşma Paris biletlerini alırken birçok sporcumuz da olimpiyat kotası almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca olimpik sporcularımız 3 aylık süreçte Türkiye rekorları kırdılar. Fenerbahçemiz sürekli işleyen, durmaksızın üreten çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

Burak Kızılhan'ın ardından sarı-lacivertli kulüpteki tüm branşların sorumluları üyelere bilgiler aktardı.



FENERBAHÇE'NİN BORCU BELLİ OLDU

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 8 milyar 276 milyon TL olarak açıklandı.