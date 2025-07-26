Fenerbahçe, stadyum sponsorluğunu KAP'a bildirdi: Kazanılacak para açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni stat isim ve Avrupa gögüs forma sponsoru Chobani firması olmuştu.

Sarı lacivertliler bu anlaşmanın mali ayrıntılarını duyurdu.



Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.



2025-2026 Futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 Futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir."