Fenerbahçe stoperde rotayı İtalya'ya çevirdi.

Sırp savunmacı sezon başında 18 milyon euro'ya transfer olduğu İtalyan devinde istikrarlı süre bulamadı.

Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bonservis beklentisi bulunan Milan'ı fiyatı düşürmek için ikna etmeye çabalıyor.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR



Pavlovic ise kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmeye sıcak bakıyor.



Sırbistan Milli Takımı'nda 43 kez görev yapan Pavlovic, önceki yıllarda Salzburg ve Monaco'da oynamıştı.

Transfer döneminde 2 stoper almayı planlayan Fenerbahçe, Frankfurt'tan Tuta için de görüşmeleri sürdürüyor.