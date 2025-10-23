Fenerbahçe-Stuttgart maçı bitti, saha karıştı: İsmail Yüksek ve Deniz Undav kafa kafaya!

UEFA Avrupa Ligi lig etabı 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Stuttgart karşı karşıya geldi.



Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.



Bu skorla Avrupa'da üst üste 2. kez kazanan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltti. YÜKSEK VE UNDAV KAFA KAFAYA



Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile Stuttgart forması giyen Deniz Undav arasında sert bir tartışma yaşandı. Kafa kafaya gelen iki futbolcuyu hakem ve iki takım futbolcuları ayırdı.

Stuttgart forması giyen Deniz Undav ile Fenerbahçeli İsmail Yüksek arasında yaşanan tartışma

YÜKSEK'TEN 1-0 GÖNDERMESİ Tartışmaya devam eden ikilinin ayrılmasının ardından İsmail Yüksek, Undav'a skorbord'u gösterdi ve eliyle "1-0" yaptı.



Maçta son düdüğün gelmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken İsmail Yüksek ile Deniz Undav arasındaki gerginlik, iki takım oyuncularına sıçradı.

Stuttgart'ta Chabot, güçlükle sakinleştirildi.

Stuttgart'tan Jeff Chabot, Fenerbahçeli futbolcuların üzerine koşmak istedi ancak Alman ekibinin teknik heyeti araya girdi.



Orada bulunan Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve İrfan Can Eğribayat da Chabot'a karşı durdu.



İki takım teknik heyetinin futbolcularını ayırmasının ardından gerginlik sona erdi ve Fenerbahçeli futbolcular kutlamaya geçti.



Stuttgart futbolcuları ise kendi taraftarlarının olduğu bölüme giderek alkışladı.

Fenerbahçeli Edson Alvarez, Stuttgart futbolcusu Chabot'yu engellemek için büyük çaba sarf etti.