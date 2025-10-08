Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Nice ile sahasında mücadele eden Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe gruplardaki ikinci galibiyetini de Stuttgart'a karşı almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta?



FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe-Stuttgart maçı Chobani Stadı'nda 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.



Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI



4. Hafta



6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (23:00)



5. Hafta



27 Kasım / Fenerbahçe - Ferençvaroş (20:45)



6. Hafta



11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe (23:00)



7. Hafta



22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa (20:45)



8. Hafta



29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (23:00)