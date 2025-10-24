Fenerbahçe-Stuttgart maçı sonrası olay iddia: "Bir daha maça çıkamaz!"

UEFA Avrupa Ligi lig etabı 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Stuttgart karşı karşıya geldi.



Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. HAKEM KARARLARI ÇOK KONUŞULDU



Fenerbahçe'ye galibiyeti 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu getirirken, karşılaşmanın hakemi Jakob Kehlet, verdiği kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu.



Penaltı pozisyonları, verilen kartlar ve yönetimiyle iki ekibin de tepkisini çeken Danimarkalı hakem için çarpıcı yorumlar yapıldı.



Spor yorumcuları ve yazarları köşelerinde hakem Kehlet'i eleştirdi. İşte öne çıkanlar:



"BENCE ONA MAÇ VERİLMEZ"



Nihat Kahveci/Kontraspor: "Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hakemlerinden biri yönetti maçı! Bir sonraki Avrupa seansında bu hakem Danimarkalı. Danimarka'da Kopenhag sokaklarında bisikletine binsin, Avrupa'daki maçları izlesin. Bence ona maç verilmez."

İki takım futbolcuları, hakem Jakob Kehlet'e itirazlarda bulunurken

"UZUN YILLARDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"



Ömer Üründül/Sabah: "Uzun yıllardır Avrupa'da bu kadar kötü bir hakem yönetimi görmedim."



"ÇOK KOMİKTİ"



Deniz Çoban/Fanatik: Dün sahada çok kötü bir hakem vardı. Jakob Kehlet, çaldıkları ve çalmadıklarıyla tabir yerindeyse iki takıma da saç baş yoldurdu. 21’de El Khannous’un Alvarez’e faulü kırmızı kartı gerektiriyordu. Bu tür pozisyonlar değerlendirilirken, ‘Faulü yapan oyuncu neresiyle, rakibin neresine müdahalede bulundu?’ sorusu önem kazanır. Burada Stuttgart’lı oyuncu kramponunun vidasıyla, Alvarez’in en hassas yerine basıyor. 66. dakikada Stuttgart lehine çaldığı penaltı ise çok komikti.

Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi Jakob Kehlet, karşılaşmada penaltı noktasını gösterirken

"REZALET BİR YÖNETİM"



Rıdvan Dilmen/Sports Digitale: "Bu oyunun 104 dakika oynanmasının nedeni oyuncular değil, hakemdi. Bu kadar kötü bir hakem nasıl Avrupa Ligi’nde olmuş, o ayrı bir konu; ancak rezalet bir hakem vardı. Kötü maç yönetti"



"GECEYİ KABUSA ÇEVİRECEKTİ"



Gürcan Bilgiç/Sabah: "Oyun daha kolaylaşabilir, maçın sonu daha az stresli yaşanabilirdi; Danimarkalı hakem doğru bir gününde olsaydı… Alvarez'e yapılan faulde kırmızı çıkmadığı gibi En-Nesyri'nin düşürülmesinde de kırmızı vermemek için faulü ters çaldı. Kritik anlarda çaldığı düdüklerle Stuttgart'ı baskıdan kurtardı. Verdiği penaltı VAR olmasa geceyi kabus yapacaktı."

