Fenerbahçe-Stuttgart maçına damga vuran olay: Devre arasında ortaya çıkan görüntü korkuttu!

UEFA Avrupa Ligi lig etabı 3. hafta maçında Fenerbahçe, Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti.



Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında birçok pozisyon yaşanırken, Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'in kararları tartışma konusu oldu.



Karşılaşmanın 22. dakikasında Stuttgart oyuncusu Stiller, orta alanda Fenerbahçeli Edson Alvarez'e sert bir faul yaptı.



Müdahale sonrası acı içinde yerde kalan Meksikalı yıldız için sağlık ekipleri oyun alanına davet edilirken, hakem Kehlet de Stiller'i sarı kartla cezalandırdı.

Stuttgart'ta Stiller'in sarı kart gördüğü an

FENERBAHÇE'DEN İSYAN Fenerbahçeli futbolcular, kırmızı kart verilmesi ve Stuttgart'ın 10 kişi kalması için itirazlarda bulunurken VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.



Alvarez'in tedavisinin yapılmasının ardından oyun kaldığı yerden devam ederken, birkaç dakika sonra da tecrübeli futbolcu itirazları nedeniyle sarı kart gördü.



Devre arasında ise Edson Alvarez'in iki bacağında da oluşan yaranın görüntüsü ortaya çıktı.

Faul sonrası Edson Alvarez'in sağ bacağında oluşan görüntü

Alvarez'in iki bacağında da oluşan iz, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Edson Alvarez'in sol bacağında oluşan görüntü