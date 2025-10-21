NTV.COM.TR

Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını yönetecek hakem açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 'nin 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

