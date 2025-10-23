Fenerbahçe, Stuttgart'ı devirdi: Avrupa Ligi'nde üst üste 2. zafer!
Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig etabının 3. haftasında Stuttgart'ı tek farkla mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi lig etabının 3. haftasında Fenerbahçe ile Stuttgart karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu skorun ardından Avrupa Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltti ve 14. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Stuttgart ise 3 puanla 25. basamakta yer aldı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig etabının 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak. Stuttgart ise Feyenoord'u ağırlayacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
FENERBAHÇE 1-0 STUTTGART
1' Maç başladı.
11' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ön alan baskısıyla sağ kanatta topu kapan Nene'nin içeriye yaptığı orta sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu kaleci Nübel'de kaldı.
14' Fenerbahçe'den bir tehlike daha! Stuttgart'ın kurmak istediği korner organizasyonunu bozan Nene, topu sol kanattan hızla rakip yarı alana taşıdı. Çalımla ceza sahasına giren genç futbolcunun şutunu kaleci Nübel kontrolüne aldı.
22' Stuttgart'ta El Khannouss, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
26' Fenerbahçe'de Edson Alvarez, hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.
31' PENALTI! Fenerbahçe, penaltı kazandı! Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Stiller'in müdahalesiyle Skriniar yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
34' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını üstünlüğe taşıdı.
45+4' Fenerbahçe'de Nelson Semedo, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
49' Fenerbahçe tehlikesi! Sağ kanattan gelişen atakta Marco Asensio'nun ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in vuruşu savunmadan döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutu direğin yanından auta gitti.
60' Fenerbahçe penaltı kazandı! Stuttgart savunmasına baskı yapan Nene, kaptığı topla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız isim, Jaquez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kehlet, penaltı noktasını gösterdi ve Jaquez'i sarı kartla cezalandırdı.
62' Penaltı iptal edildi! VAR uyarısının ardından penaltı kararı, ofsayt sebebiyle iptal edildi.
66' Stuttgart penaltı kazandı... Gelişen atak sonrası Edson Alvarez'in ceza sahası içinde Stiller'e müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
68' PENALTI İPTAL EDİLDİ! VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Danimarkalı hakem, penaltı kararını iptal etti.
80' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Nene'nin yerine oyuna dahil oldu.
87' Fenerbahçe'de Kerem ve En-Nesyri kenara geldi. Jhon Duran ve Talisca oyuna dahil oldu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendricks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.
TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.
İtalyan çalıştırıcı, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan'ı UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Stuttgart maçında oynatamadı.
Tedesco, kaleci Tarık Çetin ile Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'yı ise yedek soyundurdu.
Domenico Tedesco, bu isimlerin yerlerine kaleci Ederson ile Milan Skriniar, Archie Brown ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Stuttgart karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu.
Orta alanda Edson Alvarez ile İsmail Yüksek'i tercih eden Tedesco, hücum hattını Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. Genç çalıştırıcı, gol yollarında ise Youssef En-Neysri'ye güvendi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.
EDERSON İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başladı.
Sakatlığı nedeniyle Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımını yalnız bırakan deneyimli kaleci, Stuttgart karşılaşmasında formasına kavuştu.
Ederson, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin Nice'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede kaleyi korumuştu.
DURAN, 2 AY SONRA GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 ay sonra kadroda yer aldı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı olan Duran, Stuttgart müsabakasıyla kadroya döndü.
Son maçını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 27 Ağustos'ta Benfica'ya karşı oynayan Duran, ilk 11'de son karşılaşmasına ise 23 Ağustos'ta Kocaelispor'a karşı çıkmıştı.
TALISCA, TEDESCO YÖNETİMİNDE İLK KEZ YEDEK KALDI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez yedek soyundu.
İtalyan çalıştırıcı, kırmızı kart cezalısı nedeniyle kadroda yer almadığı Dinamo Zagreb maçı dışında 1'i Avrupa Ligi, 6'sı lig olmak üzere 7 maçta da ilk 11'de görev verdiği Talisca'yı, Stuttgart maçında yedek soyundurdu.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Stuttgart karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
STUTTGART TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ
Alman ekibi Stuttgart'ın taraftarları, İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmadı.
Maça yoğun ilgi gösteren Alman taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçe taraftarları, Stuttgart müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.
Müsabakadan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.
