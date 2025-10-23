Fenerbahçe, Stuttgart'ı devirdi: Avrupa Ligi'nde üst üste 2. zafer!

UEFA Avrupa Ligi lig etabının 3. haftasında Fenerbahçe ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu skorun ardından Avrupa Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltti ve 14. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Stuttgart ise 3 puanla 25. basamakta yer aldı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig etabının 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak. Stuttgart ise Feyenoord'u ağırlayacak.

87' Fenerbahçe'de Kerem ve En-Nesyri kenara geldi. Jhon Duran ve Talisca oyuna dahil oldu.

49' Fenerbahçe tehlikesi! Sağ kanattan gelişen atakta Marco Asensio'nun ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in vuruşu savunmadan döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutu direğin yanından auta gitti.

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.



İtalyan çalıştırıcı, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan'ı UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Stuttgart maçında oynatamadı.



Tedesco, kaleci Tarık Çetin ile Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'yı ise yedek soyundurdu.



Domenico Tedesco, bu isimlerin yerlerine kaleci Ederson ile Milan Skriniar, Archie Brown ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.



Stuttgart karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu.



Orta alanda Edson Alvarez ile İsmail Yüksek'i tercih eden Tedesco, hücum hattını Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. Genç çalıştırıcı, gol yollarında ise Youssef En-Neysri'ye güvendi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.

EDERSON İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başladı.



Sakatlığı nedeniyle Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımını yalnız bırakan deneyimli kaleci, Stuttgart karşılaşmasında formasına kavuştu.



Ederson, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin Nice'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede kaleyi korumuştu.