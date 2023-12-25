Fenerbahçe, Süper Kupa mesaisine başladı

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.



Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.