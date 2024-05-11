Fenerbahçe Süper Lig'de Kayserispor'u konuk ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.
DERBİ ÖNCESİ 6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
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