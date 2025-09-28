Fenerbahçe, Süper Lig'de nefes aldı: Antalyaspor engelini aştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u iki golle geçti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 65. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ve 90+2. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.
Bu skorun ardından iki maçlık beraberlik serisi sona eren Fenerbahçe, puanını 15'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. İki maç sonra kaybeden Antalyaspor ise 10 puanla 8. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.
CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE 2-0 ANTALYASPOR
1' Maç başladı.
4' İlk tehlike Fenerbahçe'den! Sol kanatta topla buluşan Archie Brown'un ortasına yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.
23' Antalyaspor'da Soner, Talisca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
26' Antalyaspor'da Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Yerine Samuel Ballet oyuna dahil oldu.
26' Fenerbahçe'nin kazandığı frikikte topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu kalecide kaldı.
31' Net gol kaçtı! Antalyaspor savunmasındaki büyük hatayı değerlendiren Asensio'nun karşı karşıya vuruşunda kaleci başarılı.
41' Antalyaspor'da Safouri, İsmail'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
42' İnanılmaz bir pozisyon! Hızlı hücuma çıkan ve Fenerbahçe savunmasını az adamla yaklaayan Antalyaspor'da Storm, ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan Ederson'dan seken top, kaleye doğru yöneldi. O sırada hızla gelen Oosterwolde, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kornere gönderdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
48' İnanılmaz gol kaçtı! Antalyaspor savunmasının hatasının ardından ceza yayı önünde topla buluşan Nene'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu En-Nesyri tamamlamak istedi ancak kaleci Cuesta bir kez daha meşin yuvarlağın gol olmasına izin vermedi.
52' Fenerbahçe'de Oosterwolde, Ballet'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
55' Antalyaspor'da Ballet, Oosterwolde'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
62' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı! Antalyaspor savunmasından seken top sağ kanada açıldı. Meşin yuvarlağa kafasını sokmak isteyen Nene, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
65' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
90+2' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti! Sarı-lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Brown'un ortasını kaleci elinden kaçırdı, arka direkteki Szymanski kafasıyla tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri.
Antalyaspor: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiya, Hasan Yakub, Van de Streek, Storm, Giannetti.
TEDESCO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Zagreb maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Dinamo Zagreb müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü'yü yedek soyundurdu.
40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.
Antalyaspor karşısında kalede yine Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Marco Asensio forma giyerken, hücum hattında Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Tedesco, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Fred, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise kulübede forma bekledi.
FRED ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇTA DA YEDEK
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, Antalyaspor müsabakasına da yedekler arasında başladı.
Sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu 2023-2024 sezonundan itibaren takımın değişmezleri arasına giren 32 yaşındaki oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasının ardından Antalyaspor'a karşı da yedek soyundu.
ASENSIO YİNE ORTA ALANDA
Fenerbahçe'nin flaş transferi Marco Asensio, Dinamo Zagreb müsabakasında olduğu gibi Antalyaspor maçına da orta alanda başladı.
Kariyeri boyunca hücum aksiyonlarıyla ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasında oyun kurucu pozisyonunda forma giymişti.
Teknik direktör Tedesco, Asensio'yu Antalyaspor maçında da aynı pozisyonda görevlendirdi.
EDSON YETİŞMEDİ
Fenerbahçe'nin Meksikalı yeni transferi Edson Alvarez, Antalyaspor maçında kadroya alınmadı.
Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Edson, takımla çalışmalara başlamıştı.
Tedesco, Edson'u Antalyaspor karşısında riske etmedi.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran sakatlığı Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş hazır olmamaları nedeniyle kadroda yer almadı.
Yiğit Efe Demir ve Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.
MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ
Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti.
Montella karşılaşmayı Daniele Russo ve Hakan Balta ile izledi.
GÜLLÜ UNUTULMADI
Fenerbahçe Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u unutmadı.
Karşılaşmadan önce Güllü'nün şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti.
