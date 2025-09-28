Fenerbahçe, Süper Lig'de nefes aldı: Antalyaspor engelini aştı

Trendyol Süper Lig 'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 65. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ve 90+2. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Bu skorun ardından iki maçlık beraberlik serisi sona eren Fenerbahçe , puanını 15'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. İki maç sonra kaybeden Antalyaspor ise 10 puanla 8. basamakta yer buldu. Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

CANLI ANLATIM



FENERBAHÇE 2-0 ANTALYASPOR



1' Maç başladı.



4' İlk tehlike Fenerbahçe'den! Sol kanatta topla buluşan Archie Brown'un ortasına yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.



23' Antalyaspor'da Soner, Talisca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



26' Antalyaspor'da Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Yerine Samuel Ballet oyuna dahil oldu.



26' Fenerbahçe'nin kazandığı frikikte topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu kalecide kaldı.



31' Net gol kaçtı! Antalyaspor savunmasındaki büyük hatayı değerlendiren Asensio'nun karşı karşıya vuruşunda kaleci başarılı.



41' Antalyaspor'da Safouri, İsmail'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.



42' İnanılmaz bir pozisyon! Hızlı hücuma çıkan ve Fenerbahçe savunmasını az adamla yaklaayan Antalyaspor'da Storm, ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan Ederson'dan seken top, kaleye doğru yöneldi. O sırada hızla gelen Oosterwolde, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kornere gönderdi.



İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

48' İnanılmaz gol kaçtı! Antalyaspor savunmasının hatasının ardından ceza yayı önünde topla buluşan Nene'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu En-Nesyri tamamlamak istedi ancak kaleci Cuesta bir kez daha meşin yuvarlağın gol olmasına izin vermedi.

52' Fenerbahçe'de Oosterwolde, Ballet'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

55' Antalyaspor'da Ballet, Oosterwolde'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

62' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı! Antalyaspor savunmasından seken top sağ kanada açıldı. Meşin yuvarlağa kafasını sokmak isteyen Nene, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.

65' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

90+2' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti! Sarı-lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Brown'un ortasını kaleci elinden kaçırdı, arka direkteki Szymanski kafasıyla tamamladı ve skor 2-0'a geldi.



İLK 11'LER



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri.



Antalyaspor: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiya, Hasan Yakub, Van de Streek, Storm, Giannetti.