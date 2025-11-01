Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.



Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.



Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı.



Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.



SADETTİN SARAN'IN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak.



Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçından 10 puanla ayrıldı.

BEŞİKTAŞ BEKLENTİLERDEN UZAK

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise bu sezon ligde çıktığı son 5 karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi.

Puan sıralamasında 4. basamakta bulunan siyah-beyazlılar geride kalan haftalarda rakip fileleri 16 kez sarsarken savunma hattında yaşadığı problemlere çözüm üretemedi.

Beşiktaş, çıktığı 10 karşılaşmada kalesinde 12 gole engel olamadı. Beşiktaş, zorlu derbide ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.



