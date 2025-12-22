Fenerbahçe, Süper Lig'i sallayan yıldız için harekete geçti! Tedesco bizzat istedi
22.12.2025 16:32
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertliler, bu skorla üst üste ikinci galibiyetini almış ve ilk devreyi 39 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte birçok isimle ilgilendiği öne sürülen Fenerbahçe için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
HEDEFTE MUSABA VAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için harekete geçti.
Samsunsporlu Anthony Musaba, Dinamo Kiev'e attığı gol sonrası böyle sevinmişti.
Haberin devamında Fenerbahçe'nin Hollandalı hücum oyuncusu için temaslara başladığı belirtildi.
TEDESCO BİZZAT İSTEDİ
Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun 25 yaşındaki futbolcuyu bizzat istediği de aktarıldı. Önümüzdeki günlerde iki ekip arasındaki görüşmelerin bir adım öteye taşınması bekleniyor.
SERBEST KALMA BEDELİ
Öte yandan Musaba'nın sözleşmesinde Türk kulüpleri için serbest kalma bedeli 6 milyon euro olarak öne çıkıyor.
Musaba, Samsunspor'a imza atmasının ardından böyle poz vermişti.
BİR DİĞER TRANSFER VEERMAN
Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı bir diğer isim ise PSV forması giyen orta saha oyuncusu Joey Veerman...
Sarı-lacivertli kulübün, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis karşılığında PSV ile anlaşmaya vardığı ileri sürülmüştü.
Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın da Hollanda'ya giderek oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ifade edilmişti.
PSV'nin orta saha oyuncusu Joey Veerman.