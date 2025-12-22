Fenerbahçe, Süper Lig'i sallayan yıldız için harekete geçti! Tedesco bizzat istedi

Haberin devamında Fenerbahçe'nin Hollandalı hücum oyuncusu için temaslara başladığı belirtildi.

TEDESCO BİZZAT İSTEDİ

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun 25 yaşındaki futbolcuyu bizzat istediği de aktarıldı. Önümüzdeki günlerde iki ekip arasındaki görüşmelerin bir adım öteye taşınması bekleniyor.

SERBEST KALMA BEDELİ

Öte yandan Musaba'nın sözleşmesinde Türk kulüpleri için serbest kalma bedeli 6 milyon euro olarak öne çıkıyor.