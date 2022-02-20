Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk edecek

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Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.



Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.



Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Çağtay, Crespo, Ozan, Mert, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia



HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, El Kaabi, Kahraba, Diouf

FENERBAHÇE 5 EKSİKLE HATAYSPOR KARŞISINDA