Fenerbahçe taraftarı, Dolmabahçe'ye hareket etti
Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin taraftarları, maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti.
Fenerbahçe taraftarı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadı'na hareket etti.
Chobani Stadı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, İETT'ye ait otobüslerle Tüpraş Stadı'na doğru yola çıktı.
Karşılaşmada yaklaşık bin 900 Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadı'na kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
- Süper Lig
- Beşiktaş
- Fenerbahçe