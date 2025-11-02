Fenerbahçe taraftarı, Dolmabahçe'ye hareket etti

Fenerbahçe taraftarı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadı'na hareket etti.



Chobani Stadı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, İETT'ye ait otobüslerle Tüpraş Stadı'na doğru yola çıktı.



Karşılaşmada yaklaşık bin 900 Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadı'na kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.



Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.