Fenerbahçe taraftarı, Dolmabahçe'ye hareket etti

Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin taraftarları, maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti.

taraftarı, Trendyol 'in 11. haftasında bu akşam oynanacak derbisi için Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Chobani Stadı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, İETT'ye ait otobüslerle Tüpraş Stadı'na doğru yola çıktı.

Karşılaşmada yaklaşık bin 900 Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadı'na kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

