Fenerbahçe taraftarından takıma ve Ali Koç'a tepki

Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor beraberliğinin ardından soluğu Samandıra'da aldı.



Maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan sarı lacivertlilerde, yönetim istifaya davet edildi.



Şampiyonluk hasretinin 10 yıla çıkmasının ardından Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe'de, Portekizli çalıştırıcı da ilk 6 ayda beklentileri karşılayamadı.



16'ncı haftayı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatma ihtimali bulunan Sarı lacivertliler, geçen sezonki performansını da aratıyor.



İsmail Kartal yönetiminde 16 haftada 43 puana ulaşan Fenerbahçe, bu sezondan 7 puan fazla toplamıştı.

MOURİNHO'YA ELEŞTİRİ



Lige verilen yeni yıl arasında geçireceği bir operasyon için yurt dışına giden Jose Mourinho, puan kayıplarına rağmen şampiyonluk yarışının ortada olduğunu düşünüyor.



Portekizli teknik direktöre yapılan eleştirilerde en çok konuşulan konu ise, üst sıralardaki rakiplere karşı aldığı sonuçlar.



Ligin ilk 6 sırasındaki Galatasaray, Samsunspor, Eyüpspor, Göztepe ve Beşiktaş'ı yenemeyen Sarı Lacivertliler, yedinci basamak ve altındaki takımları ise mağlup etti.



Yeni yıl arası için 1 haftalık tatile giren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18'nci haftasında Hatayspor'u 5 Ocak'ta konuk edecek.

