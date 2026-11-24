Şampiyonlar Ligi'nde yarın Chelsea'nin 41 bin 800 kapasiteli Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak Shakhtar Donetsk -Fenerbahçe maçı kapalı gişe oynanacak.

İngiliz gazeteci ve TEAMTalk yazarı Ben Jacobs 20 Kasım'da sosyal medya hesabından maç için şimdiden 30 binden fazla bilet satıldığını duyurmuştu.

Fenerbahçeli taraftarların da bu biletlerin 20 binden fazlasını aldığı ortaya çıktı.

Maç saatine kadar bu sayının 30 binin çok üstüne çıkması ve tribünlerin büyük kısmının sarı-lacivertli taraftarlarca doldurulması bekleniyor.