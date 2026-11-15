Fenerbahçe Tarfin, 15 sayı geri düştüğü maçta Anadolu Efes'i devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Fenerbahçe Tarfin , konuk ettiği Anadolu Efes 'i 77-75 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 6. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı ekip ise 3. yenilgisini yaşadı.

İlk yarıda çok iyi savunma yapan Efes 16. dakikada 26-41'lik üstünlük yakaladı. 7-0'lık seri ile canlanan Fenerbahçe, Shields'ın 3 sayılık basketi ile periyot sonunda farkı 8'e çekti: 35-43.

İkinci yarıya 11-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe 46-45 öne geçti ve son bölüme 60-54 önde girdi.

Final bölümünde farkı 12'ye kadar (68-56) çıkaran Fenerbahçe karşısında Ercan ve Sariç'in üç sayılık basketleri ile Efes farkı 2 sayıya (75-73) indirse de Clyburn'ün serbest atışları ile 77-73'ü bulan Fenerbahçe Tarfin maçı 77-75 kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım , karşılaşmayı tribünden takip etti.

Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Bursaspor: 76-71, Esenler Erok-Bahçeşehir: 57-93, Denizli Basket-Çayırova Belediye: 101-98 (uzatmada).